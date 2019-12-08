Son Dakika Haberleri: Şişli'de beton mikseri yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Şişli'de beton mikseri yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Şişli'de beton mikseri yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Şişli'de beton mikserinin çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Şişli'de beton mikseri yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Şişli'de beton mikserinin çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Darülaceze Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hasan Danacıoğlu ve Mehmet Danacıoğlu'na beton mikseri çarptı. Çarpma sonucu beton mikserinin altında kalan kardeşler ağır yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yakında bulunan bir hastaneye sevk edilen Hasan Danacıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, yaralı Mehmet Danacıoğlu'nun ise tedavisi sürüyor.

Beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı.

Darülaceze, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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