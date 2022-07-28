ŞİŞLİ'DE MAHALLELİ HIRSIZLARI SÜPÜRGEYLE KOVALADI

ŞİŞLİ'de, bilgisayar dükkanına giren hırsızlar, yaklaşık 50 bin lira değerinde elektronik eşya çaldı. İş yerinin soyulduğunu fark eden bir mahalleli, hırsızları süpürgeyle kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Mecidiyeköy'de meydana geldi. Maskeli 4 şüpheli, saat 05.30 sıralarında hafif ticari araç ile elektronik eşya ve bilgisayar satılan bir iş yerinin önüne geldi. İş yerinin bulunduğu sokakta bir otomobil olduğunu gören şüpheliler, yan sokaktaki başka bir dükkana gitti. Dükkanın önünde bir süre bekleyen kişiler, içeriye girmekten vazgeçerek yeniden bilgisayar dükkanın önüne geldi. İş yerinin önünde araçtan inen maskeli ve kapüşonlu 3 kişi, levye yardımı ile önce kepenkleri daha sonra kapıyı kırdı. Şüpheliler içeriden çok sayıda elektronik malzeme ve bilgisayar çaldı.

HIRSIZLARI SÜPÜRGE İLE KOVALADI

Hırsızları fark eden mahalleli, camdan bağırıp hırsızları uzaklaştırmaya çalıştı. Şüphelilerden biri ise otomobilden inerek mahalleliye elindeki levyeyi göstererek tehdit etti. Bu sırada aşağıya inen bir mahalleli elindeki süpürge ile hırsızları kovaladı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızların yakındaki elektronik eşya satılan başka bir iş yerinden de yaklaşık 50 bin liralık bilgisayar çaldığı öğrenildi.

"HIRSIZA KİLİT DAYANDIRAMAZ OLDUK"Hırsızlık olayının haber verilmesi üzerine iş yerine gelen Enver Sefa Özbay, kamera görüntülerini inceledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yeri sahibi Enver Sefa Özbay, "Sabah, bina görevlisi beni arayıp hırsızlık olduğunu söyledi. İşletmeye geldiğimizde, kepenklerin açık olduğunu ve malzemelerimizin olmadığını fark ettik. Güvenlik kamerası kayıtlarını izledik. Arkadaşlar 4 kişi geliyor. Ellerinde levye, yüzlerinde maske. Ellerinde eldiven var, parmak izi bırakmamak için sanırım. Kendilerini kamufle etmişler. Yaklaşık 50 bin lira civarında zararımız var. Bununla ilgili yetkililerin bir çalışma yürütmesini bekliyoruz. Yine bir alt sokağımızdaki bir esnafın da yaklaşık 10 adet dizüstü bilgisayarını çalmışlar. Devletimiz artık bu işe dur desin. O arkadaşımın da yaklaşık 50-60 bin lira zararı var. Biz, hırsıza kilit dayandıramaz olduk. Hem malımızı çaldılar hem de kapımıza, kepenklerimize zarar verdiler. Mallarımızdan ziyade bir de kepenk masrafımız oldu. Komşumuz fark etmese, hırsızlık devam edecek. O arkadaş iniyor. Zararımızı en az indirgiyor diyebiliriz. İçeride, fiyatı çok daha yüksek ürünler vardı. Sopayla inip hırsızları kovaladığı için kendisine teşekkür ediyorum. Kamera kayıtlarında da hırsızlara sopayla vurduğu belli oluyor" diye konuştu.