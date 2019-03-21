Şişli'de Bina Yangını

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Kartal'da 21 Kişiye Mezar Olan Binanın Çökme Nedeni Belli Oldu

Binali Yıldırım HDP Sorusunu Böyle Yanıtladı: Bu Seçim Benim Seçimim, Ankara'nın Değil