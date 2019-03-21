Şişli'de Bina Yangını
48 dakika önce
Şişli'de bir binanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şişli
'de bir binanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Şimşek Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle dördüncü katta 3 kişi mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 3 kişi kurtarıldı. Yaralılara, ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:52 Kaynak: AA
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