Şişli'nin Feriköy Mahallesi Baruthane Caddesi'nde saat 06:00 sıralarında meydana gelen olayda, 4 katlı binanın birinci katından kadın çığlıkları geldiğini duyan bir vatandaş devriye görevi yapan polis ekiplerini durdurarak durumu bildirdi.
Binanın önüne gelen polis ekipleri dairede yalnız yaşayan 87 yaşındaki Aydan S.'nin düşerek yaralandığını belirledi. Yaşlı kadının sesini duyurabilmek için camın önüne kadar sürünerek geldiği öğrenildi.
Yaralı olan yaşlı kadın kapıyı açamayınca polisler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla yaşlı kadının bulunduğu camdan içeri girerek kapıyı açtı.
İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından sağlık ekipleri daireye girdi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaşlı kadın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Polis ve itfaiye ekipleri evinde düşerek yaralanan yaşlı kadın için seferber oldu - Son Dakika