Şişli'de binanın çatısı alev alev yandı, vatandaşlar canlı yayın yaptı - Son Dakika

Şişli'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, panik yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla canlı yayın yaparken, bazıları da çalışmaları film izler gibi izledi.



Olay, saat 14.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattıktan sonra merdiven araçlarıyla çatıya müdahale etmeye başladı. Alev alev yanan çatıdaki yangın, yan binanın da çatısına sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle sıçrayan binadaki yangın söndürülürken, alevler ise kontrol altına alındı.



Cep telefonlarıyla canlı yayın yaptılar



Vatandaşlar ise yangın nedeniyle sokağa döküldü. Bazı vatandaşlar film izler gibi çalışmaları izlerken, bazıları da cep telefonlarıyla canlı yayın yapmayı ihmal etmedi. O esnada yanan binadaki dairelerde yaşayanların camdan çalışmaları izlemesi dikkat çekti. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından soğutma çalışmalarına geçildi.



Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL