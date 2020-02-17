ŞİŞLİ'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

7 saat önce

Haber-Kamera: Özgür EREN ŞİŞLİ'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

ŞİŞLİ'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI, System.String[]

Haber-Kamera: Özgür EREN ŞİŞLİ'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Binasından yangın çıkan vatandaşları sokakta bulunanlar uyardı.

Gülbahar Mahallesi Şehir Er Cihan Namlı Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çatıdaki alevleri ve dumanı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın çıkan binadaki bazı vatandaşları sokakta bulunanlar daire sakinlerini uyardı. Uyarılar üzerine bina sakinleri sokağa indi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını söndürdü.  Yangından ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısında hasar oluştu.

Yangını görüp komşulara haber veren Yüksel Börek "Çatıda yangın çıktı, yan komşuyu biz uyardık. Sağ olsun itfaiye hemen yangına müdahale etti. İnşallah fazla bir zarar yoktur. Bütün komşuların zillerine basarak uyardık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çatının alevli yanmasından genel ve yakın detaylar

-Sokaktaki vatandaşların dairede oturanları uyarması

- İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Meraklı kalabalıktan detay görüntü

-Yangının söndürülmesi

-Yüksel Börek ile röportaj


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:55 Kaynak: DHA
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