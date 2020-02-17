Şişli'de binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şişli'de binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Şişli'de binanın çatısı alev alev yandı

17 dakika önce

Özgür EREN ŞİŞLİ'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Şişli'de binanın çatısı alev alev yandı, System.String[]

Özgür EREN ŞİŞLİ'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Binasında yangın çıkan vatandaşları sokakta bulunanlar uyardı.

Gülbahar Mahallesi Şehir Er Cihan Namlı Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çatıdaki alevleri ve dumanı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın çıkan binadaki bazı vatandaşları sokakta bulunanlar daire sakinlerini uyardı. Uyarılar üzerine bina sakinleri sokağa indi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını söndürdü.  Yangından ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısında hasar oluştu.Yangını görüp komşulara haber veren Yüksel Börek "Çatıda yangın çıktı, yan komşuyu biz uyardık. Sağ olsun itfaiye hemen yangına müdahale etti. İnşallah fazla bir zarar yoktur. Bütün komşuların zillerine basarak uyardık" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sigorta aracılığı faaliyetlerine yönelik bazı bankalara ceza
İstanbul Havalimanı'nda taksiler için yeni dönem! "En Taksi" uygulaması hayata geçirildi Oyuncu Erkan Kolçak Köstengil, bebeğine koyacağı ismi açıkladı Hint ordusunda kadın subaylar artık eşit haklara sahip olacak, komutanlık da yapabilecek

Son Dakika Haberleri
15:55 Mehmet Öncü, yeni klibini çıkarmaya hazırlanıyor
15:53 Danla Bilic, Survivor'da yarışan arkadaşına sesini yükselten Yasin Obuz'a tepki gösterdi
15:41 Hadise, kendisini silen Aslı Enver'e cevap verdi!
15:16 Oyuncu Erkan Kolçak Köstengil, bebeğine koyacağı ismi açıkladı
13:59 Megastar Tarkan'dan Monte Carlo'da muhteşem konser

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 16:26:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şişli'de binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]