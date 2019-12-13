Şişli'de binanın çatısında çökme meydana geldi - Son Dakika
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Şişli'de binanın çatısında çökme meydana geldi

7 saat önce

Şişli'de çatısında çökme meydana gelen bina mühürlendi.

Şişli'de binanın çatısında çökme meydana geldi, System.String[]

Şişli'de çatısında çökme meydana gelen bina mühürlendi.

Gülbağ Mahallesi Karanfil Sokak'taki 6 katlı binanın çatısı çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye gönderildi.


Çökme nedeniyle sokağa molozlar dökülürken, park halindeki 3 araç hasar gördü.


Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.


Sokak elektriği ve binanın doğal gaz bağlantısı kesildi.

Mühürlenen binada oturanlar tahliye ediliyor.

İtfaiye, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:14 Kaynak: AA
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