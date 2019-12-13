Şişli'de binanın çatısında çökme meydana geldi - Son Dakika
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Şişli'de binanın çatısında çökme meydana geldi

6 saat önce

Şişli'de bir binanın çatısında meydana gelen çökme nedeniyle 3 kişi hafif yaralandı.

Şişli'de bir binanın çatısında meydana gelen çökme nedeniyle 3 kişi hafif yaralandı.

Gülbağ Mahallesi Karanfil Sokak'taki 6 katlı binanın çatısı çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye gönderildi.

Çökme nedeniyle sokağa molozlar dökülürken, park halindeki 3 araç hasar gördü.

Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

TEDAŞ ekipleri, önlem amaçlı sokaktaki elektriği kesti.

Ekiplerin çalışmasının sürdüğü olayla ilgili bina çatısındaki çökmenin nedeni araştırılıyor.

Şişli'de binanın çatısında çökme meydana geldi

İtfaiye, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:02 Kaynak: AA
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