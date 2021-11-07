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Şişli'de binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Şişli'de binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

07.11.2021 22:42
Şişli'de binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü.

Şişli'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü.

Rıfat Paşa Mahallesi Arel Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Giriş katındaki dairede bulunan 2 kişi ile binanın üst katlarında mahsur kaldığı belirlenen 15 kişi itfaiye ekiplerince merdivenle tahliye edildi.

Yangında yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.

İtfaiye, Yangın, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şişli'de binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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