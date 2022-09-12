Polis ekipleri olay yerine ambulans çağırdı. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede korkuluklarda asılı olarak duran kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Adli Tıp Kurumu, Cumhuriyet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.