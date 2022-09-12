İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu - Son Dakika
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İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu

12.09.2022 16:14

İstanbul Şişli'de bulunan 5 katlı iş merkezinin 3. katında merdiven korkuluklarına asılı bir kadın cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki kadının cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda 5 katlı iş merkezinin 3. katında merdiven korkuluklarına asılı bir kadının olduğunu görenler polise haber verdi.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri olay yerine ambulans çağırdı. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede korkuluklarda asılı olarak duran kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Cumhuriyet savcısının incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki kadının cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay yerinden kareler;

Şişli'de binanın merdiven korkuluklarına asılı kadın cesedi bulundu
Şişli'de binanın merdiven korkuluklarına asılı kadın cesedi bulundu
Şişli'de binanın merdiven korkuluklarına asılı kadın cesedi bulundu
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Adli Tıp Kurumu, Cumhuriyet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu - Son Dakika
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