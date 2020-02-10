Şişli'de bir anne ve küçük kızı henüz belirlenemeyen bir nedenle zehirlendi. - Son Dakika

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Şişli'de bir anne ve küçük kızı henüz belirlenemeyen bir nedenle zehirlendi.
6 saat önce
Şişli'de bir anne ve küçük kızı henüz belirlenemeyen bir nedenle zehirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:29 Kaynak: İHA
Şişli'de bir anne ve küçük kızı henüz belirlenemeyen bir nedenle zehirlendi. 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, anne ise hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
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