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Şişli'de binanın dış cephesindeki reklam afişi alev alev yandı - Son Dakika

Şişli'de binanın dış cephesindeki reklam afişi alev alev yandı

24.12.2021 23:01

Şişli'de binanın dış cephesindeki reklam afişi alev alev yandı Şişli'de bir binanın dış cephesindeki reklam afişi henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı.

Şişli'de binanın dış cephesindeki reklam afişi alev alev yandı

İSTANBUL - Şişli'de bir binanın dış cephesindeki reklam afişi henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın mahallede paniğe neden oldu.

Yangın, saat 19.45 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesinde bulunan 5 katlı bir binanın bahçesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın bahçe kısmında bulunan ağaçlar bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Yangın esnasında alevler, binanın D-100 Karayoluna bakan cephesindeki reklam afişine sıçradı. Yangını gören apartman sakinleri panikle kendilerine dışarıya atarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.

"Yaralanan yok, maddi bir hasarımız da yok. Bundan dolayı mutluyuz"

Apartman Yöneticisi Seyfettin Çamlıca, "20 Dakika önce elektrik kontağından reklam panosu yandı. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldi soğutma çalışmalarını yaptı. Allah'a şükür hiçbir hasar yok. Yaralanan yok, maddi bir hasarımız da yok. Bundan dolayı mutluyuz. Binada herhangi bir hasar yok. İçeride ve dışarıda da yok. Sadece reklam panosu yandı o kadar" şeklinde konuştu.

Şişli'de binanın dış cephesindeki reklam afişi alev alev yandı
Şişli'de binanın dış cephesindeki reklam afişi alev alev yandı
Şişli'de binanın dış cephesindeki reklam afişi alev alev yandı
Şişli'de binanın dış cephesindeki reklam afişi alev alev yandı
Şişli'de binanın dış cephesindeki reklam afişi alev alev yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de binanın dış cephesindeki reklam afişi alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de binanın dış cephesindeki reklam afişi alev alev yandı - Son Dakika
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