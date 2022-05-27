Şişli'de bir dairede 3 kişi ölü bulundu - Son Dakika
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Şişli'de bir dairede 3 kişi ölü bulundu

27.05.2022 13:27
Şişli'de bir dairede 3 kişi ölü bulundu

İstanbul Şişli'de bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişinin cesedi bulundu.

İstanbul Şişli'de bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişinin cesedi bulundu.

Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki daireden silah sesleri gelmesi üzerine, apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdiklerinde 3 kişinin hareketsiz yattığını belirledi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Yavuz Selim B. (34), B.V. (27) ve Ö.A'nın (29) hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin dairedeki çalışmaları tamamlandı.

Daireden çıkarılan 3 kişinin cenazesi, morga kaldırıldı.

Olay yerine gelen ölenlerin yakınları ise göz yaşlarını tutamadı.

Olay yerinde intihar notu bulundu

Şişli İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada saat 07.00 sularında tabancayla açılan ateş sonucu "kasten öldürme ve intihar" olayı meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerince yapılan ilk tespitlerde şüpheli Yavuz Selim B'nin, B.V'yi ve Ö.A'yı silahla ateş ederek öldürdüğü, daha sonra aynı silahla intihar ettiği kaydedildi.

Olay yerinde şüpheli kişinin üzerinde bir intihar notu bulunduğu belirtilen açıklamada, evin içinde yapılan incelemelerde tabanca ve muhtelif sayıda kovan bulunduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, İstanbul, Silah, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de bir dairede 3 kişi ölü bulundu - Son Dakika


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