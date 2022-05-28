Şişli'de bir dairede ölü bulunan kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Şişli'de bir dairede ölü bulunan kişinin cenazesi defnedildi

28.05.2022 17:10

İstanbul Şişli'de bir apartman dairesinde cesedi bulunan biri kadın 3 kişiden Ömer Akın'ın (29) cenazesi memleketi Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul Şişli'de bir apartman dairesinde cesedi bulunan biri kadın 3 kişiden Ömer Akın'ın (29) cenazesi memleketi Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde toprağa verildi.

Akın'ın cenazesi morgdan alınarak Çayırova ilçesi Akse Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Helallik alınmasının ardından Akın'ın cenazesi, Hacı Perihan Kayar Camisi'ne götürüldü.

Akın'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Şekerpınar Mezarlığı'nda defnedildi.

Baba İsmail ile ağabeyi Gökhan Akın'ın taziyeleri kabul ettiği törende anne Nebahat Akın'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Olay

Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki daireden dün silah sesleri gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdiklerinde 3 kişinin hareketsiz yattığını belirlemişti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Yavuz Selim B. (34), B.V. (27) ve Ömer Akın'ın (29) hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.

Şişli'de bir dairede ölü bulunan kişinin cenazesi defnedildi
Şişli'de bir dairede ölü bulunan kişinin cenazesi defnedildi
Şişli'de bir dairede ölü bulunan kişinin cenazesi defnedildi
Şişli'de bir dairede ölü bulunan kişinin cenazesi defnedildi

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, İstanbul, Çayırova, Şişli, Güncel, Son Dakika

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