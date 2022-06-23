Şişli'de bir evde zorla tutulduğu iddia edilen kadın kurtarıldı - Son Dakika
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Şişli'de bir evde zorla tutulduğu iddia edilen kadın kurtarıldı

23.06.2022 18:19
Şişli'de bir evde zorla tutulduğu iddia edilen kadın kurtarıldı

İstanbul Şişli'deki bir evde üç gündür zorla tutulduğu ileri sürülen yabancı uyruklu kadın kurtarıldı, iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Şişli'deki bir evde üç gündür zorla tutulduğu ileri sürülen yabancı uyruklu kadın kurtarıldı, iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fulya Mahallesi Pehlivan Sokak'ta bir binanın bodrum katında bir kadının zorla tutulduğu bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olay yerine gelen polis ve özel harekat ekipleri, bina çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

Polis, kadını zorla tutan yabancı uyruklu olduğu belirlenen iki erkek şüpheliyi bir süre ikna etmeye çalıştı.

İkna çalışmalarının ardından polis, şüphelileri gözaltına aldı.

Kurtarılan yabancı uyruklu kadın ile şüpheliler, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: AA

İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de bir evde zorla tutulduğu iddia edilen kadın kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de bir evde zorla tutulduğu iddia edilen kadın kurtarıldı - Son Dakika
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