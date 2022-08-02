18 yaşındaki hırsızın soğukkanlılığı pes dedirtti - Son Dakika
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18 yaşındaki hırsızın soğukkanlılığı pes dedirtti

02.08.2022 01:15
18 yaşındaki hırsızın soğukkanlılığı pes dedirtti

Şişli'de bir evden içinde para ve cep telefonu bulunan çantayı çalan 18 yaşındaki hırsız yakalandı.

Şişli'de bir evden içinde para ve cep telefonu bulunan çantayı çalan 18 yaşındaki hırsız yakalandı. Şüphelinin, korkuluğa tırmanıp çantayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 22 Temmuz gecesinde İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve geldikten sonra çantasını cam kenarına bırakan vatandaş, bir süre sonra çantasının yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine vatandaş, polise giderek şikayetçi oldu. Çantanın içinde bir adet cep telefonu, 3 bin 250 TL ve 50 Euro bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kameralar incelendi, şüpheli yakalandı

Olayın meydana geldiği yerlerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti. Ekipler, daha önce de benzer olaylara karıştığı belirlenen şahsı yakalamak için harekete geçti. Çalışmalar sonucu, şüpheli N.U. (18) olaydan yalnızca bir gün sonra aynı mahallede yakalandı. Gözaltına alınan N.U., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen N.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelinin binanın korkuluğuna tırmandığı, cam kenarında bulunan çantayı aldıktan sonra aşağı inerek oradan uzaklaştığı görüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 18 yaşındaki hırsızın soğukkanlılığı pes dedirtti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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