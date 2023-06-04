Şişli'de bir gece kulübünde ispirto şovu faciası: Yaralılar hastaneye kaldırıldı, işletme çalışanları gözaltına alındı - Son Dakika
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Şişli'de bir gece kulübünde ispirto şovu faciası: Yaralılar hastaneye kaldırıldı, işletme çalışanları gözaltına alındı

04.06.2023 10:21

Şişli'de bir gece kulübünde çalışanın şov için tezgaha döktüğü ispirto parlayınca o esnada içeride eğlenen birkaç kişi yanarak yaralandı. Polis ekipleri işletme çalışanlarını gözaltına aldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. İstanbul'da son zamanlarda benzer olaylar yaşanmıştı.

Şişli'de geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde yaşanan olayda eğlence sürdüğü esnada çalışanlar, müşterilerine sürpriz yapmak istedi. Bu çerçevede çalışanlardan biri tezgaha ispirto dökerek ateşe verdi.
Gece kulübündekiler alev alev yandı

ALEVLER ÇEVREDİKİLERE SIÇRADI

Kısa bir süre sonra ispirto dökülen iki bölümde alev sönünce, çalışan aynı yere tekrar ispirto döktü. Harlanınca parlayan alevler o esnada içeride eğlenen vatandaşların üzerine sıçradı. Olay nedeniyle içerideki çok saygıda kişi alevlerin saç ve başlarına sıçraması nedeniyle yandı. Dehşet anları ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Olayın ardından ihbar üzerine gece kulübüne çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi saçları yanan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan birkaç kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

ÇALIŞANLAR GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda parlamanın çıkış sebebini tespit eden polis ekipleri, işletmede çalışanlarını gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınarak "taksirle yaralama" suçundan adli işlem yapılan 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
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Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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