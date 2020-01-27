Şişli'de bir hafta içinde 39 aracın lastiği kesildi, 3 araç kundaklandı - Son Dakika

Şişli'de, 30 aracın ön ve arka lastikleri kesilirken, park halindeki 3 otomobil kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kundaklandı. 4 gün önce de aynı sokakta 9 aracın lastiği kesildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin şüphelilerin yakalanması için çalışması sürüyor.

Olay, saat 05.30 sularında Şişli Paşa Mahallesi Ortanca Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce kimliği belirsiz 3 şahıs tarafından 9 aracın lastiği kesildi. Şahıslar olay yerinden kaçarken, vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İncelemenin ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AYNI SOKAKTA 30 ARACIN LASTİĞİ KESİLDİ 3 ARAÇ KUNDAKLANDI

Bugün sabah saatlerinde yine aynı sokakta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sokakta park halindeki 30 aracın ön ve arka lastikleri kesildi. Ardından şahıs, park halindeki 3 aracı ve sokakta bulunan Feriköy Spor Kulübünün bilet gişesinin kulübesini ateşe verdi. Şüpheli şahıs hızla olay yerinden kaçarken, otomobiller alevli bir şekilde yandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araçları söndürürken polis ekipleri güvenlik şeridi ile sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerini tamamlanmasının ardından kundaklanan 3 araç, çekici tarafından Kasımpaşa'daki yediemin otoparkına götürüldü. Polis ekipleri her iki olaya karıştığı ileri sürülen toplam 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, son bir hafta içinde 39 aracın lastiğinin kesildiği ve bir spor kulübüne ait bilet satış kulübesinin ateşe verildiği öğrenildi.

"ŞİRKET ARACIM KUNDAKLANDI"

Şirket aracının kundaklandığını belirten hande Yapıcı, "Sokağın başından sonuna kadar bütün araçların lastikleri patlak. En sonda da benim aracım vardı. Ona da bir şey atarak yaktı" dedi.

(Emrah Kuş/İHA)