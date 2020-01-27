Şişli'de bir haftada 18 aracın lastiği kesildi, 2 araç da kundaklandı - Son Dakika

Şişli'de, 9 aracın ön ve arka lastikleri kesilirken, park halindeki 2 otomobil kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kundaklandı. 4 gün önce de aynı sokakta 9 aracın lastiği kesildiği öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmayı sürdürüyor.



Olay, saat 05.30 sularında Şişli Paşa Mahallesi Ortanca Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce kimliği belirsiz 3 şahıs tarafından 9 aracın lastiği kesildi. Şahıslar olay yerinden kaçarken, vatandaşın haber vermesi üzerine polis sevk edildi. İncelemenin ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Aynı sokakta 9 aracın lastiği kesildi 2 araç kundaklandı



Bugün sabah saatlerinde yine aynı sokakta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sokakta park halindeki 9 aracın ön ve arka lastikleri kesildi. Ardından şahıs, park halindeki 2 aracı ve sokakta bulunan Feriköy Spor Kulübünün bilet gişesinin kulübesini ateşe verdi. Şüpheli şahıs hızla olay yerinden hızla kaçarken, otomobiller alev içinde kalarak yandı.



Otomobiller alevler içinde kalırken, saldırgan şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araçları söndürürken polis ekipleri güvenlik şeridi ile sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.



Daha sonra olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, her iki olaya karıştığı ileri sürülen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Öte yandan son bir hafta içinde 18 aracın lastiğinin kesildiği ve bir spor kulübüne ait bilet satış kulübesinin ateşe verildiği öğrenildi. - İSTANBUL