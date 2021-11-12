Şişli'de "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında emniyet kemeri denetimi - Son Dakika

Şişli'de polis ekipleri tarafından "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması için yapılan düzenlemeler, yükseltilen yol standartları, denetim faaliyetlerinin arttırılması gibi çalışmalarının yanı sıra trafik güvenliğiyle ilgili kamuoyu farkındalığını arttırmak için hayata geçirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube, Trafik Şube ve Yunus Polis ekipleri Şişli'de sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetime Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel de katılarak sürücülere uyarılarda bulundu.

Yapılan denetim ve bilgilendirmeler kapsamında ekiplerin Büyükdere Caddesi'nde kurdukları kontrol noktasında sürücüler durdurularak emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edildi. Denetlenen sürücülere "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası hakkında bilgiler ve kampanyayı temsil eden maskeler dağıtıldı.

Kampanyaya destek vermek amacıyla denetimlere katılan Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel," "Bugünkü denetimlerimizin amacı,biliyorsunuz trafik kurallarımızı zaman zaman hatırlatmak gerekiyor. Daha evvel de biliyorsunuz kırmızı ışık uygulaması, kırmızı yol uygulaması ve yaya geçidi uygulaması yaptık. Bugün de emniyet kemerlerine duyarlılığı artırmak için Türkiye'nin her yerinde aynı saatte tüm mülki idare amirleri, bakanlığımız mensupları sahada olmak üzere bir kampanya başlatılmış oldu.Buradaki asıl amacımız vatandaşın emniyet kemeri kullanmasına dikkat çekmek. Özellikle biliyorsunuz trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının kazaları yüzde 60 oranında azalttığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız bunu ihmal etmesinler. Hayatlarımız sönmesin. Kazalarda ölüm ve yaralanma riski azalsın. Vatandaşlarımızın buna duyarlılık göstermesini rica ediyorum. Biz de bu duyarlılığa atılmak için bugün burada uygulama yaptık. Bir hareketine bakar hayat diyoruz. Ben kendim de zamanında trafik kazası geçirmiş bir insanım. Tam okula geçtiğim gün bir trafik kazası geçirdim ve hem okulumuza mal oldu hem bir yıl kaybettik. Uzun süre tedavi gördüm. Dolayısıyla tedbirimizi alalım" diye konuştu.

Denetimlere katılan sürücülerden Nuray Baş," Ben arabaya oturur oturmaz kemerini takan bilinçli bir sürücü olduğumu düşünüyorum. Herkesin bu şekilde davranması gerekiyor. Hiçbirimizin hayatı bu kadar ucuz olmamalı diye düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL