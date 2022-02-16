Üye Girişi
Şişli'de bir iş yerinde yaşanan cinsel tacizle ilgili şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şişli'de bir iş yerinde yaşanan cinsel tacizle ilgili şüpheli yakalandı

16.02.2022 07:39
Şişli'de bir iş yerinde yaşanan cinsel tacizle ilgili şüpheli yakalandı

Şişli'de bir iş yerinde yaşanan cinsel tacizle ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Şişli'de bir iş yerinde yaşanan cinsel tacizle ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şişli'de bir kadının taciz edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, 13 Şubat'ta Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde K.N.S isimli kadının tacize maruz kaldığı belirlendi.

Konu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında çevredeki 74 iş yeri ve MOBESE kamera görüntüleri detaylı şekilde polis ekipleri tarafından incelendi.

İnceleme sonucu cinsel taciz suçunu işlediği tespit edilen E.Ç. Kağıthane ilçesi Harmentepe Mahallesi'nde bulunan ikamete girdiği esnada yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iş yerinde elbise reyonunu düzenleyen K.N.S'nin, E.Ç'nin tacizine uğradığı görülüyor.

YORUMLAR
500

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taciz, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şişli'de bir iş yerinde yaşanan cinsel tacizle ilgili şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:58 Şampiyonlar Ligi'nde kritik maç nefes kesti! Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e son dakika sürprizi
00:56 Şampiyonlar Ligi'nde büyük bozgun! Manchester City, deplasmanda Sporting'i farkla yendi
00:49 Meteoroloji gün verip uyardı! 15 ilde kar yağışı bekleniyor
00:42 Güntekin Onay, Acun Ilıcalı'yı yine çok sinirlendirecek! Ekranın fotoğrafını çekip yayınladı
00:25 İçme suyunda virüs tespit edildi! Vatandaşlar hastaneye koştu
00:22 Ali Koç'tan şaşırtan hamle! 23 yıl sonra Löw ile birlikte geri geliyor
00:09 İsrail güçleri, 55 yaşındaki koltuk değnekli adamı darbetti
23:53 Meclis'te kalp krizi geçiren Fetani Battal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: 3 damarı açıldı
23:52 Son Dakika: Biden'dan Rusya'ya gözdağı: ABD, NATO topraklarının her karışını savunacak
23:28 Tuzlaspor'un yıldızından futbol var olduğu sürece unutulmayacak gol!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 07:47:43. #1.13#
SON DAKİKA: Şişli'de bir iş yerinde yaşanan cinsel tacizle ilgili şüpheli yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement