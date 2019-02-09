Son Dakika Haberleri: Şişli'de Bir İş Yerine Gelen Silahlı ve Maskeli İki Zanlı, Soygun Gerçekleştirdi.

Şişli'de Bir İş Yerine Gelen Silahlı ve Maskeli İki Zanlı, Soygun Gerçekleştirdi.

1 saat önce

IHAAW162836-ASA/09-02-2019- Şişli'de bir iş yerine gelen silahlı ve maskeli iki zanlı, soygun gerçekleştirdi.

Şişli'de Bir İş Yerine Gelen Silahlı ve Maskeli İki Zanlı, Soygun Gerçekleştirdi., System.String[]
IHAAW162836-ASA/09-02-2019

- Şişli'de bir iş yerine gelen silahlı ve maskeli iki zanlı, soygun gerçekleştirdi. İş yerinde bulunanları silah zoruyla etkisiz hale getiren zanlılar, bir miktar para ve iş yerinde bulunan laptopları alarak kayıplara karıştı 09.02.2019 16: 28: 36 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:36 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ucuz Araba Peşinde Koşarken Dolandırıldılar Boğaz Turu Yapmak İsteyen Kişi Tekneden Düşerek Hayatını Kaybetti

FETÖ'den Aranan Komiser Yardımcısı Suriyelilerin Yaşadığı Bölgede Yakalandı Bitkisel Hayattaki Kadının Tecavüze Uğradığı Hastane İçin Kapatma Kararı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 18:24:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şişli'de Bir İş Yerine Gelen Silahlı ve Maskeli İki Zanlı, Soygun Gerçekleştirdi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]