Şişli'de Bir İş Yerine Gelen Silahlı ve Maskeli İki Zanlı, Soygun Gerçekleştirdi.
1 saat önce
IHAAW162836-ASA/09-02-2019- Şişli'de bir iş yerine gelen silahlı ve maskeli iki zanlı, soygun gerçekleştirdi.
IHAAW162836-ASA/09-02-2019
- Şişli
'de bir iş yerine gelen silahlı ve maskeli iki zanlı, soygun gerçekleştirdi. İş yerinde bulunanları silah zoruyla etkisiz hale getiren zanlılar, bir miktar para ve iş yerinde bulunan laptopları alarak kayıplara karıştı 09.02.2019 16: 28: 36 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:36 Kaynak: İHA
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