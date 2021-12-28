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Şişli'de bir kadını taciz edip yumrukla yaralayan sanık tahliye edildi - Son Dakika

Şişli'de bir kadını taciz edip yumrukla yaralayan sanık tahliye edildi

28.12.2021 14:22
Şişli'de bir kadını taciz edip yumrukla yaralayan sanık tahliye edildi

Şişli'de bir kadını taciz edip yaraladığı gerekçesiyle 11,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi.

Şişli'de bir kadını taciz edip yaraladığı gerekçesiyle 11,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hakan I. ve avukatı ile müşteki Meryem B. katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Hakan I., olay anında arkadaşına araba sürmeyi öğrettiğini ve bu sırada 2 kadınla karşılaştıklarını söyledi.

Bu kadınların sarhoş olduklarını görünce yardımcı olmak için yanlarına gittiğini öne süren Hakan I., kadınların taksiye binmesi üzerine yoluna devam ettiğini söyledi.

Bir süre ilerledikten sonra taksiden inen kadınların, yanlarına gittiklerinde kendilerine küfür ettiğini öne süren Hakan I., "Sonra arkadaşım beni sakinleştirmeye çalıştı, ardından arabaya binerek eve gittik. Ben bir şey yapmadım kimseye de vurmadım." dedi.

Müşteki Meryem B., şikayetinden vazgeçmediğini dile getirerek, sanığın olay günü eve bırakmayı teklif ettiğini, bu öneriyi reddedince de ısrarını sürdürdüğünü anlattı.

Meryem B., sanığın kendilerini takip ettiğini belirterek, "Evimin kapısında inmek istemedim çünkü bu şahısların evimin yerini öğrenmelerini istemedim. Eve yaklaştığımızda taksiden indik. Biz indiğimizde bu şahıslar yanımıza geldi. Benim ve arkadaşımın kolunu tutarak bir şeyler söylüyorlardı. Ben tersleyince bana yumruk attı yere düştüm. Sonrasında kendimde değildim, arkadaşımın sesiyle kendime geldim. Polis çağırmadık, eve gittik. Ertesi gün gözüm ve burnum kötü olduğu için arkadaşım beni hastaneye götürdü. Darp raporu aldım ve polise gittim." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak sanık Hakan I.'nın tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, diğer eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Meryem B.'nin 14 Kasım gece saatlerinde Şişli'de Mecidiyeköy civarında Büyükdere Caddesi'nde arkadaşıyla taksi beklerken, sanık Hakan I.'nın yanlarına gelerek laf attığı anlatılıyor.

Sanığın, kendisine cevap vermeyen müştekilerin bindiği taksiyi takip ettiğine yer verilen iddianamede, sanığın taksiden inen müştekinin zorla kolundan tuttuğu belirtiliyor.

İddianamede, bu sırada yaşanan arbedede yumrukla müştekiyi yaralayan sanığın, "kemik kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla, "cinsel taciz" suçundan 3 aydan 2 yıla, "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere 3 yıl 9 aydan 11,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul, Taciz, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şişli'de bir kadını taciz edip yumrukla yaralayan sanık tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de bir kadını taciz edip yumrukla yaralayan sanık tahliye edildi - Son Dakika
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