Şişli'de bir kadını taciz edip yumrukla yaralayan sanığa 2 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika

Şişli'de bir kadını taciz edip yumrukla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığı toplam 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Hakan I. ile avukatı ve müşteki Meryem B'nin avukatı katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 14 Kasım 2021'de müştekilere yönelik olarak "Sizi eve bırakayım mı?" deyip reddedildikten sonra bindikleri taksiyi takip edip indikleri yere kadar takip edip araçtan inince de yanlarına gittiğini belirtti.

Mütalaanın devamında müştekilerden tepki gören sanığın bu kez darpta bulunduğunun delillerle sabit olduğu vurgulanarak, sanığın "cinsel taciz" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan beraati istendi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık da beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, sanığı "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün, "cinsel taciz" suçundan ise 10 ay olmak üzere toplamda 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın geçmişi ve kişisel özellikleriyle bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmasını dikkate alan mahkeme, sanık hakkında "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararı verdi.

Mahkeme, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanığın "cinsel saldırı" suçundan beraatine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Meryem B'nin 14 Kasım gece saatlerinde Şişli Mecidiyeköy civarında Büyükdere Caddesi'nde arkadaşıyla taksi beklerken sanık Hakan I'nın yanlarına gelerek laf attığı aktarılmıştı.

Sanığın, kendisine cevap vermeyen müştekilerin bindiği taksiyi takip ettiğine yer verilen iddianamede, sanığın taksiden inen müştekinin zorla kolundan tuttuğu belirtilmişti.

İddianamede, bu sırada yaşanan arbedede yumrukla müştekiyi yaralayan sanığın, "kemik kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla, "cinsel taciz" suçundan 3 aydan 2 yıla, "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere 3 yıl 9 aydan 11,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.