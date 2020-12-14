Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 9 Aralık'ta H.T.E.'nin, arkadaşı C.A.'nın evinde bulunduğu sırada buraya gelen eski erkek arkadaşı M.H.B.'nin kendisini darbederek ölüm tehdidinde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Son Dakika › Güncel › Şişli'de bir kadının eski erkek arkadaşı tarafından darbedilmesi - Son Dakika

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