Şişli'de bir kadının eski erkek arkadaşı tarafından darbedilmesi - Son Dakika

Şişli'de eski kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ancak "tehdit" suçundan tekrar gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kuştepe Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli M.H.B., Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Olay
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 9 Aralık'ta H.T.E.'nin, arkadaşı C.A.'nın evinde bulunduğu sırada buraya gelen eski erkek arkadaşı M.H.B.'nin kendisini darbederek ölüm tehdidinde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Söz konusu eve giden polis, şüpheli M.H.B.'yi gözaltına almıştı. Evde bulunan kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının H.T.E.'yi darbettiğini belirlemişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
H.T.E.'nin şikayeti üzerine "tehdit" suçundan yeniden gözaltına alınan şüpheli, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından dün akşam Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilmişti.
Zanlı, savcılığın ek gözaltı süresi kararı vermesi üzerine yeniden emniyete götürülmüştü.
- Kaynak: AA
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