Şişli'de bir kişinin cep telefonunu çalan 3 şüpheli yakalandı

Şişli 'de "perdeleme" yöntemiyle bir kişinin cep telefonunun çaldıkları iddia edilen biri 18 yaşından küçük, 3 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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