Şişli'de bir kişinin cep telefonunu çalan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şişli'de bir kişinin cep telefonunu çalan 3 şüpheli yakalandı

07.06.2022 13:26

Şişli'de "perdeleme" yöntemiyle bir kişinin cep telefonunun çaldıkları iddia edilen biri 18 yaşından küçük, 3 şüpheli yakalandı.

Şişli'de "perdeleme" yöntemiyle bir kişinin cep telefonunun çaldıkları iddia edilen biri 18 yaşından küçük, 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şişli Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği bağlı ekipler, 4 Haziran'da Halaskargazi Caddesi'nde H.A'nın cep telefonunun çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, H.A'nın çevresini saran 3 kişiden birinin, şalını açarak perdeleme yaptığı, zanlılardan birinin telefonu çalarak diğerine verdiğini belirledi.

Yapılan araştırmada kimlikleri belirlenen 2 kadın ile suça karışan 11 yaşındaki çocuk yakalandı.

Cumhuriyet savcısıyla yapılan görüşme sonucunda yaşı küçük şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Diğer 2 zanlının Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

Bu arada, olay anı güvenlik çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Şişli'de bir kişinin cep telefonunu çalan 3 şüpheli yakalandı
Şişli'de bir kişinin cep telefonunu çalan 3 şüpheli yakalandı
Şişli'de bir kişinin cep telefonunu çalan 3 şüpheli yakalandı
Şişli'de bir kişinin cep telefonunu çalan 3 şüpheli yakalandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de bir kişinin cep telefonunu çalan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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