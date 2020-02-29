Şişli'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırı davası... - Son Dakika

ŞİŞLİ'de 21 Kasım 2018 günü seyir halinde bulunan araca ateş edilmesi sonucu bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin aralarında Cemal Nayır'ın da bulunduğu 4'ü firari, 10 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Saldırıyı azmettirdiği iddia edilen uyuşturucu ticareti ve çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan sanık Cemal Nayır, "Para için adam vurdurmam. Suçlamaları kabul etmiyorum. " diyerek suçlamayı reddetti.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Berkay Evci, Mümtaz Acar ile başka suçtan tutuklu sanık Koray Aktaş getirildi. Tutuksuz sanıklar Cemal Nayır, Volkan Sak ile müşteki Deniz Çarık da duruşmada hazır bulundu.

CEMAL NAYIR SAĞLIK NEDENİYLE TAHLİYE EDİLMİŞ

Sanık Cemal Nayır'ın avukatlarının, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan 5 Temmuz 2019 tarihli raporu sunarak cezaevi şartlarında hayatını tek başına idame ettirmeyeceği ve başkasına muhtaç olduğu belirtilerek tahliyesini talep etmeleri üzerine celse arasında Nayır hakkında sağlık nedeniyle yurtdışı çıkış yasağı konularak 8 Kasım 2019'da tahliye edildiği tutanağa geçti. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık Cemal Nayır kimlik sorgusunda, aylık ortalama gelirinin 4 bin TL olduğunu, üzerine kayıtlı otomobil, bir ev ve işyerleri olduğunu belirtti.

"BENİM MAKTUL İLE HİÇBİR TİCARETİM ALACAK VERECEĞİM YOKTUR"

Sanık Cemal Nayır savunmasında "Benim mağdur Murat'a borcum olsaydı, bunu ödeyecek maddi durumum vardı. Ölen kişiyi tanımıyorum. Allah rahmet eylesin. Mağdur Murat'ı cezaevinden tanırım. Aramızda hiçbir alacak verecek yoktur. Mağdur Murat ben cezaevinden çıkınca birkaç kez evime geldi. Hatta cinayetten 6-7 ay önce çiftliğime de geldi. İspanya'da kaldığımı söyleyerek Metin diye birini tanıyıp tanımadığımı sordu. Ben de 2004'ten beri görmediğimi söyledim. Sanık Zafer de birkaç kez evime gelmiştir. Benim maktulle hiçbir ticaretim alacak, vereceğim yoktur" dedi.

"PARA İÇİN ADAM VURDURMAM "

Sanık Nayır, "Olayda tetikçilik yaptığı iddia edilen Alpaslan Zurnacı, Bilal Çağlar ve Mümtaz Acar'ı tanımıyorum. Mağdur Murat'ın aleyhime olan beyanlarını kabul etmiyorum. Murat'a 275 bin euro borcum yok. Onun benden para tahsil edecek durumu ve gücü de yok. Para için adam vurdurmam, suçlamaları kabul etmiyorum. Mağdurun anlatımları çelişkilidir. Mağdur benden para kopartmak için böyle konuşmaktadır" diye konuştu. Sanıklardan sadece Volkan Sak'ı tanıdığını iddia eden sanık Nayır, "Volkan vize işi yaptığı için Kanada'ya giden yeğenim için kendisinden yardım istemiştim. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini talep ediyorum. Duruşmalardan vareste tutulmak istiyorum" şeklinde konuştu. Nayır'ın avukatı ise müvekkilinin yüzde 95 kalıcı sakat ve özürlü olduğunu belirterek duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti.

DİĞER SANIKLAR DA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanık Berkay Evci, "Hiçbir sanıkla ortak iş yapmışlığım yoktur. Oto galericilikle de ilgim yoktur. Maktülü tanımam. Herhangi bir husumetim yoktur. Mağdur Murat Bakaç'ı da tanımam. İsmi geçen tüm sanıkları Bilal Çağlar vasıtasıyla tanıdım. Olayla bir ilgim yok" dedi. Sanık Koray Aktaş, sanıklardan sadece Mümtaz Acar'ı tanıdığını belirterek "Mümtaz abinin babası vefat etmişti. Buluştuk. Mümtaz abi, Berkay, Alpraslan ve Bilal de bizimleydi. Mümtaz abiye telefon geldi, alacak verecek meselesi olduğunu söyledi. Yemek yediğimiz yerin 2-3 sokak ötesine onları bıraktım. 1,5 saat sonra ben pastanede otururken Alparslan geldi, Beşiktaş'taki eve götürdü. Bilal isimli sanık karnından vurulmuştu, yatıyordu. Tartışma çıktığını, çatışma olduğunu anlattılar, eve doktor geldi. Mümtaz bana, 'sen git başın belaya girmesin' dedi. Ben de evden çıktım, o günden sonra görüşmedim. Olaylarla ilgim yok. Kimseyle husumetim yok. Beraatimi istiyorum" dedi. Sanık Mümtaz Acar avukatı olmadığı için savunma yapmazken, diğer sanık da suçsuz olduğunu belirtti.

"OLAYDA PARMAĞI BULUNAN HERKESTEN ŞİKAYETÇİYİM"

Ölen Murat Çarık'ın ağabeyi müşteki Deniz Çarık ise olayı görmediğini belirterek, "Olayda parmağı bulunan herkesten şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Kardeşim, Florya'da oto galericiydi. Sanıklardan hiçbirinin kardeşimle irtibatı olduğunu düşünmüyorum. Olay günü kardeşim evden çıkmadan komodinde bir miktar döviz görmüştüm. Bana bir borcu olduğunu ödemeye gideceğini söylemişti. Ancak bir daha geri dönmedi" dedi.

"SUÇ ÖRGÜT KAPSAMINDA İŞLENMİŞTİR "

Müşteki Deniz Çarık'ın avukatı ise, "Sanıklardan şikayetçiyiz, cezalandırılmalarını istiyoruz. Sanık olarak dosyada bulunanlar kendi içlerinde hiyerarşik yapılanmaya sahiptir. Encro denilen bir haberleşme programı ile irtibat sağlamaktadırlar. Bazıları kod adı kullanmaktadır ve firari sanıklardır. Biz bu suçun örgüt kapsamına işlendiğini düşünüyoruz. Sanık Volkan Sak'ın dosya kapsamında tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.

BİR SANIĞIN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Alparslan Zurnacı, Bilal Çağlar, Coşkun Zafer Güzel ve Metin Erbay'ın yakalama emirlerinin devamına karar verdi. Tutuklu sanıklar Berkay Evci ve Mümtaz Acar'ın tutukluluk halllerinin devamına karar veren heyet, sanık Koray Aktaş'ın ise aleyhindeki deliller benzer konumda olan sanığın tutuklu olması nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.

CEMAL NAYIR'IN DURUŞMALARDAN VARESTE TUTULMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, sanık Cemal Nayır hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına ve sağlık durumu gözetilerek duruşmalardan vareste tutulmasına hükmetti. Mağdur Murat Bakaç'ın zorla getirilmesine ve sanık Volkan Sak'ın imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolünün devamına karar veren mahkeme, sanık Hasan Karagöz hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, 21 Kasım 2018'de Şişli'deki bir ara sokakta seyir halinde bulunan araca ateş edilmesi sonucu Murat Çarık'ın öldüğü, Murat Bakaç'ın da yaralandığı belirtildi. Saldırıdan yaralı şekilde kurtulan Murat Bakaç, olayın aslında Cemal Nayır ile aralarındaki alacak verecek meselesinden kaynaklı olduğunu, Cemal Nayır'ın kendisine 275 bin euro borçlandığını, borçtan 140 bin euro alacağı kaldığını söylediği iddianamede yer aldı. Sanıklar Cemal Nayır, Alparslan Zurnacı, Bilal Çağlar, Mümtaz Acar'ın "Tasarlayarak öldürme", "Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istenirken; diğer sanıkların toplam 21 yıldan 30 yıla kadar hapisleri talep edildi.

- İstanbul