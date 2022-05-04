Şişli'de bir otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Şişli'de bir otomobil alev alev yandı

04.05.2022 02:33

Şişli'de bir otomobil alev alev yandı Şişli'de park halinde duran bir otomobil yandı.

Şişli'de bir otomobil alev alev yandı

İSTANBUL - Şişli'de park halinde duran bir otomobil yandı. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay bugün saat 01.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Galatadere Caddesi üzerinde gerçekleşti. Park halinde bulunan 16 ARV 968 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangını gören Yahya Yavuz, "Arabanın kaputundan dumanlar çıktığını gördüm. Daha önceden de görmüştüm arabanın içinde birkaç kişi vardı ama onlar inmişler galiba. Sonra itfaiyeye haber verdik, ambulansa haber verdik. Geldiler onlar da sağ olsunlar müdahale ettiler"

Çıkan otomobil yangının soğutma işlemi devam ederken, yangının çıkış sebebi polis ekipleri tarafınca araştırılıyor.

Şişli'de bir otomobil alev alev yandı
Şişli'de bir otomobil alev alev yandı
Şişli'de bir otomobil alev alev yandı
Şişli'de bir otomobil alev alev yandı

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ŞİŞLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI ŞİŞLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI Otomobil alev alev yandı Otomobil alev alev yandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de bir otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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