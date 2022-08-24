Silahlı saldırgan husumetlilerine kahvehanede kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Silahlı saldırgan husumetlilerine kahvehanede kurşun yağdırdı: 2 yaralı

24.08.2022 09:38
Silahlı saldırgan husumetlilerine kahvehanede kurşun yağdırdı: 2 yaralı

Şişli'de bir saldırgan husumetli olduğu 2 kişiye kahvehanede kurşun yağdırdı.

Şişli'de bir saldırgan husumetli olduğu 2 kişiye kahvehanede kurşun yağdırdı. Bir kişi kahvehane önünde kurşunların hedefi olurken, saldırgan kaçan diğer kişiyi kovaladı. Birkaç sokak ötede evinin önünde yakaladığı şüpheliye de sokak ortasında kurşun yağdırdı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şişli Gülbahar Mahallesi Güney 1 Sokak'ta bulunan kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, saldırgan silahla kahvehaneye gelerek husumetli olduğu 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, saldırgan yanında getirdiği silahla husumetlilerine kurşun yağdırmaya başladı. Bir kişi kahvehane önünde kurşunların hedefi olurken, diğer kişi oradan kaçmayı başardı. Saldırgan kaçan kişinin peşine düşerken, birkaç sokak ötede evinin önünde yakaladı. Sokak ortasında diğer husumetlisine de kurşun yağdıran saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Saldırgan husumetlisini evinin önünde yakaladı

Kahvehane önünden kurşunlardan kaçmayı başaran kişi saldırganın takibinden kaçamadı. Saldırgan birkaç sokak ötede evinin önünde yakaladığı husumetlisine kurşun yağdırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi Okmeydanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

(İsmet Aktaş - İHA)

YORUMLAR
500
Şişli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Şişli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Şişli'de silahlı saldırgan husumetlilerine kahvehanede kurşun yağdırdı: 2 yaralı Şişli'de silahlı saldırgan husumetlilerine kahvehanede kurşun yağdırdı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahlı saldırgan husumetlilerine kahvehanede kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:44 AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek
11:36 Fenerbahçe, sezona bomba gibi giren Valencia'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti
11:30 Eşini ve 3 kızını katleden cani hakkında korkunç gerçek ortaya çıktı! Komşular engellemiş
11:22 Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 liradan satılıyor
11:21 Milyon Fest'in iptal edilmesine bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi: Ne etti bu gençler size?
11:05 1948'den beri kazı çalışmalarının sürdüğü Kültepe'de kralların özel arşivleri ortaya çıkarıldı
11:05 Hazal Kaya şeklini değiştirdi!
11:04 MİT ve TSK tepelerine bindikçe biniyor! Terör örgütü PKK'da akıllı telefon ve elektronik cihaz kullanımı yasaklandı
11:01 8. kattan atlayıp canına kıyan genç kızın abisinden kan donduran sözler: Uygunsuz fotoğrafları yüzünden tartıştık
10:56 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,13 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 12:14:18. #1.12#
SON DAKİKA: Silahlı saldırgan husumetlilerine kahvehanede kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement