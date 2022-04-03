ŞİŞLİ'DE BORU PATLADI; SU DOLAN METRO İSTASYONU KAPATILDI - Son Dakika

ŞİŞLİ'de İSKİ 'ye ait su borusunun patlaması nedeniyle metro istasyonuna su doldu. Metronun Şişli girişi kapatılırken, itfaiye ekipleri su vanasını kapatınca su çekildi.

Olay, Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İSKİ'ye ait su borusunun patlamasıyla sular yola ve metro istasyonuna aktı. Görevlilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi vanayı kapatarak su akışını kesti. Su nedeniyle metronun Şişli Ortaklar Caddesi çıkışı kapatıldı. Yolcular diğer duraklara yönlendirildi.

Görüntü dökümü:

---------------------Yola dolan suİtfaiye ekibinin vanayı kapatmasıMetroya akan suMetronun Şişli girişinin kapatılmasıOlay yerindeki güvenlik görevlileriVatandaşların başka istasyona yönlendirilmesiYoldan suyun içinden geçen araçlar

Genel ve detaylar

- İstanbul