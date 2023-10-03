Adres sorduğu büfeciyi, daha cevap vermeden silahıyla vurdu

İstanbul Şişli'de bir büfeciye, masalarını temizlediği müşteriler tarafından " Mecidiyeköy'e nasıl gidebiliriz?" sorusu yöneltildi. O esnada cevap vermeye yeltenen büfeci ayağa kalkan müşterilerinin silahlı saldırısına uğradı. Şahısları tanımadığını söyleyen büfecinin sağlık durumu iyiyken, kaçan saldırganlar her yerde aranıyor. Öte yandan saldırı anı anbean kameraya yansıdı.

ADRES SORUP SİLAHLA ATEŞ AÇTILAR

Önceki hafta Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi'nde iddiaya göre sabah saatlerinde büfeye gelen 2 şahıs, masaya oturup sipariş verdi. Ardından büfecinin getirdiği siparişleri yiyen 2 şahıs, kasaya gidip ödeme yaptı. Tekrardan masaya oturan 2 şahıs aralarında konuşmaya başladı. O esnada şahıslar, masaya gelen büfeciye "Mecidiyeköy'e nasıl gidebiliriz?" diye sordu. Büfeci şahsa cevap verdiği esnada diğer şahıs belinden çıkarttığı silahla büfecinin bacağına ateş açtı. Saldırının ardından saldırganlar hızla kaçarken, büfeci ise can havliyle şahısların ardından koştu. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR

Olayın ardından saldırganlar kayıplara karışırken, yaralı büfeci ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Büfecinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Hiç kimseyle husumeti olmadığına dair ifade veren büfeci, saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Görgü şahitlerinin ve büfecinin ifadesine başvuran polis ise çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis saldırganların peşine düştü.