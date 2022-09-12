Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın üçüncü katındaki iş yerinde çalışanlardan biri durumu fark ederek, polise haber verdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şişli'de iş yerinde bir kadın ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.