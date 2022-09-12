Şişli'de iş yerinde bir kadın ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de iş yerinde bir kadın ölü bulundu

12.09.2022 17:48
Şişli'de iş yerinde bir kadın ölü bulundu

Şişli'de bulunan binanın üçüncü katındaki iş yerinde bir kadın ölü bulundu.

Şişli'de bulunan binanın üçüncü katındaki iş yerinde bir kadın ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın üçüncü katındaki iş yerinde çalışanlardan biri durumu fark ederek, polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iş yerinde bulunan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, inceleme yaptı.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenilen kadının cesedi, morga kaldırıldı.

YORUMLAR
500
İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE BİNANIN MERDİVEN KORKULUKLARINA ASILI KADIN CESEDİ BULUNDU İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE BİNANIN MERDİVEN KORKULUKLARINA ASILI KADIN CESEDİ BULUNDU
Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de iş yerinde bir kadın ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:29 Öğretmene soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cevapla kendi öğrencilik yıllarına döndü!
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:48:36. #1.11#
SON DAKİKA: Şişli'de iş yerinde bir kadın ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement