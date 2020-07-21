Şişli'de cadde ortasında ateş açan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Şişli'de cadde ortasında ateş açan 3 kişi gözaltına alındı

ŞİŞLİ Halasgargazi Caddesi'nde havaya ateş açan,3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

ŞİŞLİ Halasgargazi Caddesi'nde havaya ateş açan,3 kişi polis tarafından  gözaltına alındı.

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Olay, saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen 3 kişi, ellerindeki tabancayla cadde üzerinde havaya ateş açmaya başladı. Yoldan geçen sürücüleri ve vatandaşları da rahatsız eden 3 kişi, yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişi emniyete götürülürken polis ekipleri, çevredeki boş kovanları toplayarak delil poşetine koydu. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken olayda kullanıldığı düşünülen bir tabanca da park halindeki otomobilin altında ele geçirildi.


Cumhuriyet Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 03:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli'de cadde ortasında ateş açan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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