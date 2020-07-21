ŞİŞLİ'DE CADDE ORTASINDA ATEŞ AÇAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE CADDE ORTASINDA ATEŞ AÇAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ŞİŞLİ'DE CADDE ORTASINDA ATEŞ AÇAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Şişli Halasgargazi Caddesi'nde havaya ateş açan,3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

ŞİŞLİ'DE CADDE ORTASINDA ATEŞ AÇAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde havaya ateş açan,3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen 3 kişi, ellerindeki tabancayla cadde üzerinde havaya ateş açmaya başladı. Yoldan geçen sürücüleri ve vatandaşları da rahatsız eden 3 kişi, yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişi emniyete götürülürken polis ekipleri, çevredeki boş kovanları toplayarak delil poşetine koydu. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken olayda kullanıldığı düşünülen bir tabanca da park halindeki otomobilin altında ele geçirildi.

- İstanbul
Cumhuriyet Mahallesi, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 05:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE CADDE ORTASINDA ATEŞ AÇAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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