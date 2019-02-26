Şişli'de Cadde ve Sokaklarda Çöp Yığını Oluştu

ŞİŞLİ Belediyesi'nde temizlik işçilerinin iş bırakması nedeniyle cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.

ŞİŞLİ Belediyesi'nde temizlik işçilerinin iş bırakması nedeniyle cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.



Şişli Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle işçilerin çöpleri toplamaması nedeniyle ilçede birçok cadde ve sokakta çöp yığını oluştu. İlçe sakinleri görüntü kirliliğine ve kötü kokuya tepki gösterdi. - İstanbul

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