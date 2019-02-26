Son Dakika Haberleri: Şişli'de Cadde ve Sokaklarda Çöp Yığını Oluştu

Şişli'de Cadde ve Sokaklarda Çöp Yığını Oluştu

7 dakika önce

ŞİŞLİ Belediyesi'nde temizlik işçilerinin iş bırakması nedeniyle cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Şişli'de Cadde ve Sokaklarda Çöp Yığını Oluştu, System.String[]
ŞİŞLİ Belediyesi'nde temizlik işçilerinin iş bırakması nedeniyle cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Şişli Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle işçilerin çöpleri toplamaması nedeniyle ilçede birçok cadde ve sokakta çöp yığını oluştu. İlçe sakinleri görüntü kirliliğine ve kötü kokuya tepki gösterdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:01 Kaynak: DHA

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