ŞİŞLİ'DE ÇALDIKLARI MOTOSİKLETİ ÇEKÇEK ARABASI İLE TAŞIDILAR

ŞİŞLİ'de, çaldıkları motosikleti 'çekçek' adı verilen kağıt toplama arabası ile taşıyan iki kişi, gözaltına alındı. Hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 22 Mayıs Pazar günü, saat 04.45 sıralarında, Sıracevizler Caddesi Huzur Sokak'ta meydana geldi. 'çekçek' adı verilen kağıt toplama arabası ile gelen iki kişi, sokak üzerinde park halindeki motosikleti çaldı. Motosikleti çekçek arabasına koyan şüpheliler, üzerini çuval ve kartonlarla örterek taşıdı. Motosikletinin çalındığını fark eden Yiğit Akkoç, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, sokak çevresindeki birçok güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheliler İsmail G. ile Yonca D., çaldıkları motosiklet ile birlikte olayın ertesi günü Yayla Mahallesi Tarcan Sokak'ta bulunan metruk bir binada yakalandı. Şüpheli iki kişi, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.