Şişli'de çalıştığı iş yerinden kulaklıkları çaldı - Son Dakika
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Şişli'de çalıştığı iş yerinden kulaklıkları çaldı

29.04.2022 09:39

ŞİŞLİ'de çalıştığı iş yerinden toplamda 65 bin lira değerinde olduğu belirtilen kulaklıklar çalan şüpheli önce kameraya daha sonra da polise yakalandı.

ŞİŞLİ'de çalıştığı iş yerinden toplamda 65 bin lira değerinde olduğu belirtilen kulaklıklar çalan şüpheli önce kameraya daha sonra da polise yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Olay, Şişli 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan AVM içerisindeki iş yerinde geçen pazar günü meydana geldi. İş yerinde kulaklıkların eksilmesi nedeniyle güvenlik kamera görüntüleri izlemeye alındı. Yapılan incelemede kulaklığı iş yeri çalışanı A.K'nın (28) aldığı tespit edildi. Yetkililerin polise haber vermesi üzerine güvenlik kamera görüntüleri geriye dönük incelendi. Yapılan incelemede 5 farklı zamanda 49 adet kulaklık çaldığı belirlenen şüpheli, iş yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Yaklaşık 65 bin liralık kulaklık çaldığı tespit edilen A.K., "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.  Şüpheliye, adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.  


Şişli'de çalıştığı iş yerinden kulaklıkları çaldı
Şişli'de çalıştığı iş yerinden kulaklıkları çaldı
Şişli'de çalıştığı iş yerinden kulaklıkları çaldı
Şişli'de çalıştığı iş yerinden kulaklıkları çaldı
YORUMLAR
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İşten kovulunca çalıştığı sitenin çatısını yakan kapıcının cezası belli oldu İşten kovulunca çalıştığı sitenin çatısını yakan kapıcının cezası belli oldu İŞ YERİNDEN TELEVİZYON HIRSIZLIĞI KAMERADA İŞ YERİNDEN TELEVİZYON HIRSIZLIĞI KAMERADA

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli'de çalıştığı iş yerinden kulaklıkları çaldı - Son Dakika


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