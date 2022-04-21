Şişli'de çalıştığı rezidanstaki daireyi soydu - Son Dakika
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Şişli'de çalıştığı rezidanstaki daireyi soydu

21.04.2022 13:50
Şişli'de çalıştığı rezidanstaki daireyi soydu

Şişli'de çalıştığı rezidanstaki bir daireye girerek 376 bin 630 lira değerinde döviz ile 367 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan teknik servis çalışanı yakalandı.

Şişli'de çalıştığı rezidanstaki bir daireye girerek 376 bin 630 lira değerinde döviz ile 367 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan teknik servis çalışanı yakalandı.

Olay Şişli Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir rezidansta 12 Nisan'da saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı rezidanstaki bir daireye giren teknik servis çalışanı E.G yaklaşık 376 bin 630 lira değerinde döviz ile 367 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Hırsızlığın fark edilmesinin ardından güvenlik kamerası görüntüleri polis ekiplerince incelemeye alındı. Hırsızın rezidansta çalışan teknik servis çalışanı E.G olduğu belirlendi. E.G. isimli şüpheli 20 Nisan'da aynı rezidansta yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın çaldığı para ve ziynet eşyalarını bankaya yatırdığı tespit edildi. Çalınan malzemeler bankadan alınarak mağdur şahsa teslim edilirken, E.G ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelinin otoparka giriş ve çıkışı güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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