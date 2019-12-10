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Şişli'de camiden bilgisayar ve mikrofon çalan şüpheli kamerada

6 saat önce

Şişli'de güpegündüz camiye girerek imamın odasında bulunan bilgisayar ve mikrofonu çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli'de camiden bilgisayar ve mikrofon çalan şüpheli kamerada, System.String[]
Şişli'de güpegündüz camiye girerek imamın odasında bulunan bilgisayar ve mikrofonu çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı. Daha önce de camiden klima motorunun çalındığı öğrenildi.

Olay, Şişli, Gülbahar Mahallesi'nde bulunan Hacı Sefer Dursun Camii'nde geçen hafta meydana geldi. Camiye giren bir kişi etrafı kontrol ettikten sonra kilitli olan cami imamının odasına yöneldi. Şüpheli metal çekecekle camı kırarak imamın odasına girdi. Şüpheli ilk olarak bilgisayar kasasını söktü ardından imamın namaz kıldırmak için kullandığı mikrofonu çantalara koyup camiden çıkarak kayıplara karıştı. Bu anlar kameralara yansıdı. Öğle namazı için camiye gelen imam gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Camların kırılıp bilgisayar kasası ve mikrofonun çalındığını gören imam durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra güvenlik kamera kayıtlarını incelemek üzere polis merkezine götürdü.

AYNI HAFTA İÇİNDE YAŞANAN İKİNCİ HIRSIZLIK VAKASI

Hacı Sefer Dursun Camii'nde yaşanan hırsızlık olayının ise ilk kez yaşanmadığı öğrenildi. Bundan bir süre önce hırsızların camiye ait klima motorunun çalındığını aktaran cemaat üyesi Osman Sungur, "Güvenlik kamerasından izlediğimize göre öğle saatlerinde genç bir çocuk içeri giriyor. Bilgisayarları söküp gidiyor. Hırsızlığı yaparken güvenlik kameralarının farkında değil. O kadar rahat çalışıyor ki, sanki evinde. Ana girişten girip hocanın odasına yöneliyor. Camı kırarak içeri girdikten sonra elini kolunu sallaya gidiyor. Yaşanan olay camimizdeki ikinci hırsızlık vakası. Bir süre önce arkada tarafta bulunan klima motorunu söküp gidiyorlar. Yapanların hepsi kameralarca kaydedildi ve tespit edildi. Biz kamera kayıtlarını emniyet mensuplarına verdik" ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamera kayıtlarından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.


- Yazar
Bilgisayar, Polis, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:08 Kaynak: DHA
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