Son dakika... Şişli'de çarptığı scooter kullanan kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika... Şişli'de çarptığı scooter kullanan kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

12.07.2022 18:30

Son dakika haberi... Şişli'de aracıyla scooter kullanan Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olan sürücü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şişli'de aracıyla scooter kullanan Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olan sürücü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şişli Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde yaşanan olayda, H.A. isimli sürücü 34 PR 0653 plakalı aracıyla seyir halindeyken scooter kullanan Dilara Gül'e (23) çarpmış, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadın hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri ise sürücü H.A.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürmüştü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından H.A., "taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. Sürücü H.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Şişli'de çarptığı scooter kullanan kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Şişli'de çarptığı scooter kullanan kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika
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