İstanbul'da bekçi Oltan Koca'nın şehit olmasına ilişkin 8 şüpheli adliyede - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da bekçi Oltan Koca'nın şehit olmasına ilişkin 8 şüpheli adliyede

23.08.2022 14:36
İstanbul'da bekçi Oltan Koca'nın şehit olmasına ilişkin 8 şüpheli adliyede

Şişli'de, çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca'nın, bir olayda mukavemet gösteren kişilere müdahale esnasında fenalaşıp kaldırıldığı hastanede şehit olmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şişli'de, çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca'nın, bir olayda mukavemet gösteren kişilere müdahale esnasında fenalaşıp kaldırıldığı hastanede şehit olmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kuştepe Mahallesi'nde çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı bulunan bir düğünün sonlandırılması için olay yerine giden polis ve bekçilere mukavemet gösteren 8 zanlının İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olay

Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak'taki bir düğünün geç saatlere kadar sürdüğü ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve bekçiler, düğündekilerin mukavemetiyle karşılaşmış, yaşanan arbede sırasında fenalaşan bekçi Oltan Koca hastaneye kaldırılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, daha sonra bekçi Koca'nın müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğünü açıklamıştı.

Şehit bekçi Koca'nın cenazesi, dün İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere götürüldüğü memleketi Gümüşhane'de toprağa verilmişti.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE BEKÇİLERE SALDIRAN 8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE BEKÇİLERE SALDIRAN 8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Şehit Bekçi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı Şehit Bekçi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA

İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bekçi Oltan Koca'nın şehit olmasına ilişkin 8 şüpheli adliyede - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:20 Russell Crowe'dan takipçilerine 'Türkiye' çağrısı: Gitmek için plan yapın
14:13 Bakan Vahit Kirişci'den vatandaşı ilgilendiren önemli açıklama: Tarım Kredi ürünleri zincir marketlerde de satılacak
14:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz çağrı! Ekonomideki son gelişmeler ele alınacak
13:56 Fatih Terim belgeselinin çıkış tarihi belli oldu! Netflix'te yayınlanacak
13:49 Galatasaray, Milan'ın sol beki Toure için gaza bastı! Bonservisi için 2,5 milyon euro teklif edildi
13:41 Muğla Valiliği, Milyon Fest Fethiye'yi iptal etti! CHP'li belediye başkanı çılgına döndü
13:33 Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam açıklaması: Şu anda gündemimizde yok, aralık ayında tekrar masaya yatıracağız
13:27 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ben beşli çetenin adamı değilim, ben esnafın, sanatkarın, çiftçinin, alın teri dökenlerin adamıyım
13:29 Kadın mahkumları hamile bırakan trans birey, erkek hapishanesine gönderilince cinsel organını kesmeye çalıştı
14:04 CHP İzmir Milletvekili Purçu: Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 14:36:19. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da bekçi Oltan Koca'nın şehit olmasına ilişkin 8 şüpheli adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement