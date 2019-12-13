Şişli'de, çatı katında çökme meydana gelen binanın tedbiren boşaltılmasına karar verildi. - Son Dakika

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Şişli'de, çatı katında çökme meydana gelen binanın tedbiren boşaltılmasına karar verildi.
6 saat önce
Şişli'de, çatı katında çökme meydana gelen binanın tedbiren boşaltılmasına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:32 Kaynak: İHA
Şişli'de, çatı katında çökme meydana gelen binanın tedbiren boşaltılmasına karar verildi. Yetkililerin uyarılarının ardından bina sakinlerinin evlerinden valizleriyle çıkmaya başladığı görüldü. - İSTANBUL
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