Şişli'de, çatı katında çökme meydana gelen binanın tedbiren boşaltılmasına karar verildi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de, çatı katında çökme meydana gelen binanın tedbiren boşaltılmasına karar verildi. - Son Dakika

Şişli'de, çatı katında çökme meydana gelen binanın tedbiren boşaltılmasına karar verildi.

6 saat önce

Şişli'de, çatı katında çökme meydana gelen binanın tedbiren boşaltılmasına karar verildi.

Şişli'de, çatı katında çökme meydana gelen binanın tedbiren boşaltılmasına karar verildi., System.String[]

Şişli'de, çatı katında çökme meydana gelen binanın tedbiren boşaltılmasına karar verildi. Yetkililerin uyarılarının ardından bina sakinlerinin evlerinden valizleriyle çıkmaya başladığı görüldü. - İSTANBUL

Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:32 Kaynak: İHA
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