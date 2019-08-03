Son Dakika Haberleri: Şişli'de çatı yangını
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Şişli'de çatı yangını

7 dakika önce

Şişli'de bir binada meydana gelen çatı yangını hasara neden oldu.

Şişli'de bir binada meydana gelen çatı yangını hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'ndeki 9 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle çatı katında hasar oluştu.
İtfaiye, Galata, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2019 07:32 Kaynak: AA
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