Şişli'de çatı yangını
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Şişli'de bir binada meydana gelen çatı yangını hasara neden oldu.
Şişli Haber Yayın Tarihi: 03.08.2019 07:32 Kaynak: AA
'de bir binada meydana gelen çatı yangını hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Gülbahar Mahallesi Galata
Deresi Caddesi'ndeki 9 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle çatı katında hasar oluştu.
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