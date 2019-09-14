Son Dakika Haberleri: Şişli'de çatı yangını
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Şişli'de çatı yangını

1 saat önce

Şişli'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şişli'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Halaskargazi Caddesi'ndeki 9 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Dumandan dolayı binada mahsur kalanlar, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şişli'de çatı yangını

İtfaiye, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:25 Kaynak: AA
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