Alınan bilgiye göre, 22 Mayıs'ta Sıracevizler Caddesi ile Huzur Sokak kesişiminde park halindeki motosikletin yanına gelen 2 şüpheli, bir süre bekledi.

Kaynak: AA

Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şişli'de çekçekle motosiklet çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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