Şişli'de cep telefonu çalan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şişli'de yankesicilik yaparak cep telefonu çalan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halaskargazi Caddesi'nde yürüyen A.A.'nın cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, aynı cadde üzerinde kaçmaya çalışan Cezayirli şüpheli M.M.'yi (43) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, bir giyim mağazasından da aynı yöntemle başka bir kişinin cep telefonunu çalmaktan arandığı belirlendi.

Öte yandan şüphelinin caddede ve mağazada yanlarına yaklaştığı kişilerin cep telefonlarını çaldığı anlara ilişkin görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı.