ŞİŞLİ'DE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

ŞİŞLİ'de yol kenarında minibüsten mal indiren çalışanların bir anlık dalgınlığından faydalanan şüpheli, minibüsün içindeki cep telefonunu alarak kaçtı. O anlar ise KGYS kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs sürücüsü Ömer Dönmez arkadaşı ile bir ofise mal teslimi yapmak için yol kenarında durdu. İki kişi minibüsün arkasından kolileri indirdiği sırada aracın yanına yanaşan şüpheli, minibüsün kapısını açarak içerideki cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Minibüse binen Dönmez, cep telefonunun olmadığını görünce büyük şok yaşadı. Telefonunun çalındığını anlayan sürücü, polise haber verdi. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını izleyerek şüphelinin eşkalini tespit etti. Şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Şüphelinin minibüsün yanına yanaşması ve sakin tavırlarla cep telefonunu çalması KGYS kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki minibüsün yanına yanaşan şüphelinin etraftaki insanlara aldırış etmeden cep telefonunu alması ve kaçması görülüyor.

Adliye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.