Şişli'de çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şişli'de çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı

01.04.2022 17:17
Şişli'de çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı

Şişli'de, "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından aranan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Şişli'de, "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından aranan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, aranılan T.G. isimli şüphelinin Eskişehir Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğu ve silahlı olabileceği yönünde bilgi edinilmesinin ardından çalışma başlattı.

Bir binanın üçüncü katında olduğu tespit edilen T.G, polisin adresi kontrol etmek istediği sırada aşağıya atladı. Düşme nedeniyle başından yaralanan ve ayağında kırıklar oluşan T.G, çevre tedbiri alan polis ekiplerince yakalandı.

T.G'nin tedavisinin kaldırıldığı hastanede devam ettiği belirtildi.

Hakkında "kasten yaralama" suçundan aldığı ceza nedeniyle ilgili mahkemece aranma kaydı bulunan T.G'nin, 2021 ile 2022'de farklı tarihlerde Şişli'deki 2 "kasten yaralama" ile "mala zarar verme" suçlarının faili olarak arandığı tespit edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şişli'de çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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