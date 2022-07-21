Şişli'de ceza kesilen sürücü: "Polis memurlarını çok seviyorum"

Şişli'de denetim yapan trafik ekipleri, cep telefonuyla konuştuğu için durdurulan bir sürücüye cezai işlem uyguladı. Telefonla konuşmadığını iddia eden adam ile polis arasında yaşanan ilginç diyalog kameralara yansıdı. Memurları sevdiğini dile getiren sürücüye polis memuru, "Siz zaten güzel insansınız. Size zaten bu seviyede anlatmamın ve rahatlatmamın sebebi budur. En azından seviyeli bir şekild konuşabiliyoruz" diyerek karşılık verdi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde trafik uygulaması gerçekleştirdi. İhlal yapan sürücüleri durduran polis ekipleri, evraklarını kontrol ettikten sonra cezai işlem uyguladı. Uygulama esnasında cep telefonuyla konuştuğu tespit edilen 34 JF 5857 plakalı otomobilin sürücüsü Hıfzı Şişman'ı da ekipler durdurdu. Polisin istemesi üzerine evraklarını veren Şişman, telefonla konuştuğu için cezai işlem uygulanacağını öğrenince cep telefonuyla konuşmadığını söyledi. Polisin telefonla görüştüğünü belirtmesi üzerine Şişman, telefonunun bulunduğu yeri göstererek, eline almadan konuşma yaptığını iddia etti. Telefonu eline aldığı tespit edilen sürücü Şişman'a, "araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak" suçundan 427 lira idari para cezası uygulandı.

"Telefonla konuşuyorum ama yan tarafta takılıyken konuşuyorum"

Cezai işlem uygulanan Hıfzı Şişman, "Ben zaten makam şoförüyüm. Dolayısıyla buradan geliyordum, telefonla görüştüğümü söylüyor ama göründüğü gibi telefon diğer tarafta duruyor. Eline alıp konuşmak suçtur ancak telefonum yan taraftadır. Bu vaziyette telefonla konuşmaktan cezai işlem uyguladılar. Telefonla konuşuyorum ama yan tarafta takılıyken konuşuyorum. Telefonum elimde değildi, zaten elimizde konuşamayız, bize yasaktır. Telefon çaldı elime aldım o tarafa koydum. 427 lira cezai işlem uygulandı, ilk kez böyle bir şey başıma geldi" dedi.

"Arkadaşlarımız telefonu elinizde görmese sizi ihbar etmez"

Cezai işlem uygulanmasının ardından aracına binen Şişman, cep telefonunun nerede durduğunu ve nasıl görüşme yaptığını anlatmaya çalıştığı polis memuruna, "Ben yalan konuşacak değilim, telefonu vites bölümünden aldım açtım ve sol taraftaki yerine koydum. Ben zaten ceza yiyen biri değilim. Ben makam şoförüyüm, patronum da sevmez "dedi. Bunun üzerine polis memuru, "Ancak arkadaşlarımız telefonu elinizde görmese sizi ihbar etmez. Dediğim gibi direksiyon kontrolünüz varsa telefonu durduğu yerde açabilirsiniz, daha uygun olur. Hem de yanlış anlaşılmalara da mahal vermemiş olursunuz" diye yanıtladı.

"Telefon yerindeyken ağzınızla konuşmanızda bir sıkıntı yok"

Sürücü Şişman'ın durumu tekrar anlatması ve telefonla konuşmanın yasak olup olmadığını sorması üzerine de polis memuru, "Telefon yerinde dururken açıp ağzınızla konuşmanızda bir sıkıntı yok. Elinizle herhangi bir direksiyonu kavrayıcı ve trafiği tehlikeye düşüren bir harekete giriştiğiniz anda bu iş cezaya dönüşür. Arkadaşlar görmediği durumu bize ihbar etmez" dedi. Sürücü Şişman ise, "Böyle bir hareket yapmadım, cezai işlem kesildi ama yapmadım. Yapsam vicdanen o kadar rahat olacağım ki, inan o kadar rahat olacağım. Canı gönülden de cezamı ödeyeceğim ve haksızım diyeceğim. Böyle bir şey yapmadığım için hazmedemiyorum" ifadelerini kullandı.

Memurları sevdiğini dile getiren sürücü Şişman'a polis memuru, "Siz zaten güzel insansınız. Size zaten bu seviyede anlatmamın ve rahatlatmamın sebebi budur. En azından seviyeli bir şekilde konuşabiliyoruz" diyerek karşılık verdi. - İSTANBUL